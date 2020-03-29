السودان: إسقاط طائرة مسيرة حلقت فوق منزل البرهان

كانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد [RT]

أعلنت قوات حرس رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منزله بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم

وأفادت وسائل إعلام سودانية، إن الطائرة المسيرة تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد.

وذات المصدر الأمني، أن الوحدات المكلفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة.

ومن جانبها تفرض السلطات السودانية حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجاري.

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