السودان.. إعدام 27 من رجال الأمن المتهمين بقتل أحمد الخير

إعدام 27 رجل أمن بسبب قتل متظاهر [انترنت]

أصدرت محكمة امدرمان بالعاصمة السودانية الخرطوم حكما بإعدام تسعة وعشرين من العناصر الامنية المتهمين بقتل المعلم احمد الخير ابان التظاهرات وبراءة سبعة منهم.

بعد عشرة أشهر على استشهاد المعتقل المعلم احمد الخير على يد اكثر من ثلاثين فردا من القوات الأمنية بمدينة خشم القربة بولاية كسلا شرقي السودان، اصدر القضاء حكمه على المتهمين.

واصدر القاضي الصادق عبد الرحمن حكمه على المتهمين ، احكام بالإعدام طالت سبع وعشرين من المتهمين والسجن ثلاث سنوات لاثنين منهم والبراءة لسبعة ، هذه الأحكام لاقت ترحيبا شعبيا ومن أسرة الشهيد.





ولحظة النطق بالحكم انطلقت المسيرات بمدينة ام درمان وسط هتافات مؤيدة الأحكام التي صدرت المتهمين .





وبهذا يسدل الستار على اول مرحلة من اول قضية لشهداء ثورة ديسمبر في انتظار المزيد من المحاكمات لمن تسبب في مقتل الثور لا سيما في مخيم الاعتصام وافقار البلاد