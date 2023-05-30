السودان.. اتفاق على وقف إطلاق النار لـ5 أيام إضافية

أعلنت السعودية والولايات المتحدة، الإثنين، اتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما لمدة 5 أيام إضافية.

وذكر السفارة الأمريكية في السودان أنّ السعودية والولايات المتحدة ترحبان باتفاق قوات الجيش السوداني والدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لـ5 أيام اضافية.

وأشار البيان إلى أنّ التمديد الجديد للاتفاق سيوفر وقتا لمزيد من المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، ومناقشة التمديد المحتمل على المدى الطويل.

وتابع البيان أنّه بالرغم من عدم تنفيذه بشكل كامل، فقد مكن وقف إطلاق النار الموقع في 20 مايو الجاري من إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو مليون شخص سوداني محتاج، موضحا أنّ التمديد سيسمح بمزيد من الجهود الإنسانية.

وقال البيان إنّ الطرفان وافقا على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، والذي يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية ومنازل المدنيين، وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة.

وأدانت الرياض وواشنطن استمرار الضربات الجوية والهجمات والتحركات المحظورة لطرفي الصراع، وحثتاهما على احترام التزاماتهما بالامتناع عن تلك الأعمال خلال فترة التمديد الجديدة.

وشددتا في البيان على أنّه لا يزال يتعين على الطرفين التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد المبرمة في 20 مايو وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

ومساء الإثنين، انتهت مدة اتفاق معلن لـ 7 أيام بين الجيش و”الدعم السريع” لوقف إطلاق النار قصير الأمد وترتيبات إنسانية، برعاية سعودية أمريكية.