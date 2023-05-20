السودان.. ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات إلى 850 شخصاً

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 850، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وقالت النقابة الطبية في بيان إن “استمرار الاشتباكات أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا بالعاصمة الخرطوم وعدد من الولايات”.

وأوضحت النقابة أن عدد الوفيات بين المدنيين ارتفع منذ بداية الاشتباكات إلى 850 حالة وفاة، و3 آلاف و394 إصابة.

وأشارت نقابة أطباء السودان إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

يأتي ذلك في حين، تجددت الاشتباكات اليوم السبت، في مناطق العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان ومدينة نيالا جنوبي دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الاشتباكات كانت أكثر حدة في محيط الإذاعة والتليفزيون بأم درمان، بالإضافة إلى منطقة شمبات بالخرطوم بحري وبعض المناطق في العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيان، إن قواته تصدت لمحاولة هجوم من سماها مليشيا الدعم السريع المتمردة على مقر قيادته بمدينة نيالا، مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى وتدمير عشرات العربات المسلحة.

من جانبها قالت قوات الدعم السريع إنها صدت هجوما شنه الجيش السوداني في مدينة نيالا جنوب دارفور، وفرضت حصارا كاملا على قوات الجيش هناك، كما كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد، كما فرضت سيطرتها على مدينة زالنجي بولاية غرب دارفور غربي البلاد.