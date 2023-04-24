السودان.. استئناف الاشتباكات عقب هدنه العيد.. وإجلاء الرعايا الأجانب

استؤنفت اليوم الإثنين الاشتباكات في العاصمة الخرطوم بعد فترة من الهدوء أعقبت انتهاء هدنة عيد العيد الفطر المبارك، في حين تتسارع عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من البلاد.

واستهدف الجيش السوداني مواقع قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بحري بالتزامن مع تحليق طائرات حربية في سماء المنطقة تصدي المضادات الأرضية لها.

وقالت وسائل إعلام إنّ الجيش السوداني يحاول إخراج قوات الدعم السريع من الأحياء السكنية، مشيرة إلى أنّ الأخيرة تعيد انتشارها من وقت إلى آخر في مناطق مختلفة بالعاصمة.

وكانت الهدنة انتهت على وقع اشتباكات متقطعة بين الطرفين في مواقع عدة بالخرطوم بينها محيط المطار والقصر الرئاسي، في حين نزح من العاصمة إلى ولايات أكثر أمنا مثل الجزيرة وود مدني.

وبالتوازي، تتفاقم الأزمة الإنسانية مع تعرض القطاع الصحي لضغوط كبيرة تنذر بانهياره، في حين انقطع التيار الكهربائي وتراجعت إمدادات مياه الشرب في العديد من أحياء الخرطوم.

من جانبها، أفادت نقابة أطباء السودان بارتفاع حصيلة الضحايا من المدنيين جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى 273 قتيلا.