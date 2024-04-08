السودان.. اشتباكات دامية تخلّف مئات القتلى والجرحى

شهد السودان خلال الساعات الماضية، اشتباكات دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الاشتباكات دارت في منطقة الفاو، شرق السودان، وعدد من مناطق دارفور وولاية الجزيرة جنوب العاصمة الخرطوم، قتل وأصيب خلالها أكثر من 200 من أفراد الجيش السوداني ومدنيين، بعد ان نصبت لهم قوات الدعم السريع كمينا.

وقالت نقابة أطباء السودان في بيان: إن قرى مختلفة في ولاية الجزيرة تعرضت لهجمات ومجازر نتج عنها مقتل عدد من المواطنين في محلية “الحصاحيصا”.

وأضاف البيان: هاجمت قوات الدعم السريع قرى ومناطق في ولاية الجزيرة بأسلحة ثقيلة وخفيفة، مطلقة النار بشكل عشوائي وكثيف على السكان العزل، مما أدى إلى سقوط 28 قتيلا و240 جريحا.

وتابع البيان: هناك عدد من القتلى والجرحى في القرية لم نتمكن من رصدهم لتعذر وصولهم للمرافق الصحية ولصعوبات الرصد وسط الرصاص وانقطاع خدمة الاتصالات وحالة الهلع والنزوح.

هذا وأدى القتال في السودان منذ 15 أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح الملايين.