السودان.. اشتباكات دامية في شمال كردفان وتحقيقات دولية حول أسلحة مهربة إلى دارفور

استمرت الاشتباكات في السودان، كما تعددت جبهات القتال، مما زاد المشهد تعقيداً.

ففي شمال كردفان، اندلعت مواجهات عنيفة بعد دخول قوات الجيش السوداني منطقتي الحمرة وود جبر، في محاولة لقطع طرق الإمداد عبر المحور الغربي، أدى إلى مقتل قائد “قوات الدعم السريع” في الحمرة، مما يزيد من التصعيد.

وفي ولاية النيل الأبيض، تعرضت قيادة الفرقة 18 في مدينة كوستي لقصف بطائرة مسيّرة تابعة “لقوات الدعم السريع”، وسُمع دوي مضادات أرضية، دون إعلان عن خسائر بشرية.

وفي الفاشر (دارفور)، أدى قصف مدفعي عشوائي إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 10 آخرين، واستمرار التوتر العسكري في الأحياء.

أما على الصعيد الدولي، فيجري تحقيق أممي بشأن شحنة قذائف هاون بلغارية عُثر عليها في دارفور، حيث تشير تقارير إلى أنها كانت موجهة للإمارات في 2019، ما يثير تساؤلات حول مسار انتقال الأسلحة، خصوصاً في ظل نفي بلغاريا إصدار تصاريح للسودان.

هذا التداخل بين النزاع العسكري الداخلي والشكوك في مصادر التسليح الخارجية يشير إلى تعقيدات قد تطيل أمد الصراع.

الأمن الإماراتي يحبط تهريب عتاد عسكري للجيش السوداني

أحبطت الأجهزة الأمنية الإماراتية محاولة تهريب كمية كبيرة من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني، حيث تم ضبط 5 ملايين قطعة ذخيرة من نوع “جيرانوف” داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الإمارات.

وكشفت التحقيقات، تورط شخصيات بارزة، بينها المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش ومستشار وزير المالية السابق، في الوساطة والاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري دون تراخيص، كما تم ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية داخل غرف خاصة بأحد الفنادق.

ويأتي هذا التطور في ظل مراقبة مشددة على عمليات نقل الأسلحة إلى مناطق النزاع، وسط جهود أمنية متزايدة لمنع تهريب الأسلحة بطرق غير مشروعة.