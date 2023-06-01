السودان.. اشتباكات عنيفة بالمدافع تتجدد بين الجيش و«الدعم السريع»

تجددت الاشتباكات العنيفة، الخميس، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» جنوبي العاصمة الخرطوم، حيث هزت دوي المدافع الثقيلة وأصوات انفجارات قوية أحياء جنوب الخرطوم.

وتأتي الاشتباكات في جنوبي الخرطوم، بعد يوم دامٍ أمس الأربعاء، أسفر عن سقوط 17 قتيلا وإصابة 106 أشخاص جراء قصف عنيف بمنطقة «مايو» جنوب العاصمة الخرطوم، بحسب نقابة أطباء السودان.

وفي وقت سابق الخميس، اتهمت قوات «الدعم السريع» الجيش بارتكاب جريمة بحق المدنيين في جنوب الخرطوم التي تعرضت لقصف مدفعي عشوائي وهجوم بالطيران.

وأضافت في بيان لها، أن القصف المدفعي العشوائي دمر عددا كبيرا من المنازل تبعته موجات نزوح كبيرة للمواطنين من المنطقة، في حين لم يصدر عن الجيش السوداني أي تعليق على اتهامات «الدعم السريع».

وأعلن الجيش السوداني مساء الأربعاء، تعليق مباحثات جدة بسبب عدم التزام قوات «الدعم السريع» بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات.

وفي 26 مايو الماضي أعلنت السعودية والولايات المتحدة، اتفاق طرفي النزاع في السودان على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع بينهما، 5 أيام إضافية.