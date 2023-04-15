السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع على تخوم القصر الرئاسي

اندلعت اشتباكات مسلحة وسط وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم بين قوات الجيش والدعم السريع، كما اندلعت اشتباكات مماثلة بمدينة مروي شمال البلاد.

وأفاد وسائل إعلام دولية بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع على تخوم القصر الرئاسي وقيادة الجيش ومحل إقامة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش عبدالفتاح برهان، وسط حالة هلع وهروب جماعي لمواطنين من وسط المدينة وجنوبها

وذكرت وكالة روي.ترز بإعلان قوات الدعم السريع في السودان السيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة السودانية.

وقال مصدر من الجيش السوداني لقناة الجزيرة القطرية إنّ القوات المسلحة تتعامل مع محاولة للسيطرة على مقر القيادة العامة من قبل قوات الدعم السريع.

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع في بيان إنها تفاجأت بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقرها في أرض المعسكرات بسوبا في الخرطوم، وتضرب حصارًا على القوات المتواجدة هناك ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة.