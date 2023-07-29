السودان.. اشتباكات عنيفة في العاصمة الخرطوم

تواصلت اليوم السبت، الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في حين وصفت السفارة الأميركية في العاصمة السودانية المعاناة الإنسانية من الصراع المدمر في السودان “بالمروعة”.

وأفادت مصادر عسكرية في الجيش السوداني، اليوم السبت، بأن وحدات الجيش صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع بهدف السيطرة على سلاح المدرعات.

يأتي ذلك في حين، أعلنت القوات المسلحة السودانية سحب وفدها المفاوض من جدة، في وقت دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في أول ظهور له منذ أشهر، إلى تغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل لاتفاق سلام.

وطالبت السفارة الأميركية أطراف الصراع بضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

كما حثت السفارة الأميركية الجيش السوداني والدعم السريع على ضمان احترام قواتهما حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

واندلعت المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل الماضي، وفشلت الهدن المتكررة، التي رعتها السعودية والولايات المتحدة في إيقاف الحرب بين الجانبين.