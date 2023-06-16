السودان.. اشتباكات متجددة في أم درمان غرب العاصمة الخرطوم

تجددت الاشتباكات، الجمعة، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، بمدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم.

وذكرن وكالة «الأناضول» التركية سماع دوي قصف ومدافع في عدة أحياء بالمدينة، وتحليق الطيران الحربي بكثافة فوق أم درمان، مع سماع أصوات مضادات للطائرات.

من جانبه، قال مساعد القائد العام للجيش السوداني عضو مجلس السيادة الانتقالي، ياسر العطا، إنّ الجيش يتقدم بثبات نحو أهدافه المخطط لها.

وأضاف في فيديو نشره الجيش عبر فيسبوك أنّ الجيش يخوض المرحلة النهائية وسيدمر قوات الدعم السريع بكل مكان موجوده فيه، بما في ذلك منازل المواطنين.

ودعا العطا المواطنين إلى الابتعاد عن المنازل التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من «الدعم السريع» بشأن تصريحات العطا.

ومنذ منتصف أبريل تشهد الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين.