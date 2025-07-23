السودان.. الأمم المتحدة تنفذ عمليات إنزال جوي لإنقاذ آلاف الأطفال من المجاعة

في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في جنوب السودان، نفّذ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عمليات إنزال جوي حاسمة للمساعدات الغذائية إلى المناطق النائية في ولاية أعالي النيل، حيث يواجه أكثر من مليوني طفل خطر سوء التغذية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب التمويل الكافي والصراعات المستمرة التي أجبرت نحو مليون لاجئ من السودان المجاور على اللجوء إلى جنوب السودان.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن عمليات الإسقاط الجوي تشكل الوسيلة الوحيدة للوصول إلى السكان المحاصرين في المناطق التي يصعب الوصول إليها برًا، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر التي يتمكن فيها توصيل الغذاء إلى هذه المناطق، وقد تجاوزت كمية المساعدات التي تم إسقاطها جواً 400 طن متري، في إطار جهود تهدف للوصول إلى حوالي 40 ألف شخص.

تأتي هذه الجهود في ظل تحولات كبيرة في آليات المساعدات الخارجية الأمريكية، حيث تولت وزارة الخارجية الإشراف على برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التي أغلقت أبوابها رسميًا مطلع يوليو، مع تقليص كبير في عدد الموظفين، بهدف إحداث هيكل أكثر مرونة واستعدادًا لتبني حلول غير تقليدية مثل الإسقاط الجوي.

وأشار مسؤول رفيع في وزارة الخارجية إلى أن المرحلة الانتقالية لم تعرقل الاستثمار في حلول مبتكرة للتعامل مع الأزمات الإنسانية، مؤكداً أن الأشهر المقبلة ستكشف عن استراتيجية أكثر وضوحًا للمساعدات الخارجية.

في الوقت نفسه، تواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحديات مالية كبيرة، مع تجميد أو إغلاق تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار مخصص لبرامج اللاجئين، مما أثر سلباً على نحو 12 مليون لاجئ حول العالم، أي ما يعادل ثلث اللاجئين.

وزارة الصحة السودانية تسجل 1307 إصابات جديدة بالكوليرا مع 18 وفاة خلال أسبوع في ظل أزمة متفاقمة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 1307 حالات إصابة جديدة بوباء الكوليرا، بينها 18 وفاة، خلال أسبوع واحد، وسط تفاقم الأزمة الصحية التي تضرب عدة ولايات في البلاد.

وأوضح مركز عمليات الطوارئ بالوزارة، الثلاثاء، أن الإصابات توزعت على 35 محلية في 12 ولاية، تصدرتها محلية طويلة في ولاية شمال دارفور بتسجيل 519 إصابة، تلتها قيسان بـ236 حالة وباو بإقليم النيل الأزرق بـ108 إصابات، وفقاً لصحيفة “سودان تربيون”.

وتعاني محلية طويلة، التي تضم أكثر من 560 ألف نازح، من أوضاع معيشية صعبة تشمل ضعف الإمدادات الغذائية وشح المياه وانهيار الخدمات الصحية، مما ساهم في انتشار الوباء، وسُجل أعلى معدل وفيات في محلية بليل بجنوب دارفور.

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة بالكوليرا إلى أكثر من 91 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2302 حالة في 116 محلية موزعة على 17 ولاية، في المقابل، شهدت العاصمة الخرطوم تراجعاً ملحوظاً في الإصابات مع تسجيل 35 حالة فقط في 5 محليات، وهو ما عزاه المركز إلى حملات التطعيم الطارئة وتحسين جودة المياه بدعم من وكالات الأمم المتحدة.

وتشهد السودان أزمة عميقة إثر اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أثر سلباً على الخدمات الصحية وظروف المعيشة، وزاد من تفاقم أزمة النزوح داخلياً وخارجياً، ورغم جهود وساطات عربية وأفريقية ودولية، لم يُنجز حتى الآن وقف دائم لإطلاق النار.