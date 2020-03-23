السودان.. الإشتباه في «8» إصابات جديدة لفيروس كورونا

تم إرسال العينات من المشتبه للمعمل القومي “استاك” بالخرطوم للتثبت [انترنت]

أعلنت وزارة الصحة بدارفور جنوبي السودان، اليوم الاثنين، الاشتباه في إصابة 8 أشخاص بفيروس “كورونا”.

وأفاد المدير العام لوزارة الصحة بجنوب دارفور، محمد إدريس، أنه تم إرسال العينات من المشتبه في إصابتهم للمعمل القومي “استاك” بالخرطوم للتثبت.

هذا ومن المنتظر أن يقرر مجلس الدفاع والأمن السوداني في اجتماع اليوم، فرض حظر التجوال في عموم البلاد اعتبارا من الغد ولساعات محددة، كخطوة احترازية للحد من فيروس كورونا، حسب موقع روسيا اليوم.

وقالت مصادر إن المقترح يدرس فرض الحظر في ساعات المساء الأولى وحتى الصباح ولمدة اسبوعين قابلة للتمديد.

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