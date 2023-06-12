السودان.. الاشتباكات تتجدد وتصل المناطق السكنية.. والجيش يتهم «الدعم السريع»

تجددت الاشتباكات، صباح الإثنين، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وأفادت وكالة «الأناضول» التركية بأنّ الاشتباكات تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء شمالي وشرقي أم درمان غربي العاصمة، كما سمع دوي أصوات المدافع في مناطق جنوبي مدينة أم درمان، وفق الشهود.

من جانبه، اتهم الجيش السوداني، الاثنين، قوات «الدعم السريع» بـ«الهجوم على المناطق السكنية في أحياء الأزهري والسلمة جنوبي الخرطوم».

وذكر بيان للجيش، أنّ «الدعم السريع» قامت بـ«إطلاق مدافع الهوان على المناطق السكنية في حي الأزهري، أمس الأحد، وأدت إلى مقتل مواطن وإصابة أطفاله الثلاث».

وأشار بيان الجيش إلى أنّ «القصف المدفعي تزامن مع تحليق الطيران لإيهام السكان أن قوات الجيش هي من تقوم بالقصف».

والأحد، تجددت الاشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع» في الخرطوم، مع انتهاء هدنة لمدة 24 ساعة اقترحتها الوساطة السعودية الأمريكية.