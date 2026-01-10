السودان.. الإفراج عن مئات النزلاء وسط عمليات مكثفة ضد «الدعم السريع»

أوعز رئيس مجلس السيادة في السودان، قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، بالإفراج عن 400 نزيلة في سجن النساء بأم درمان، مع إعادة مراجعة منظومة العدالة للمتهمات، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وضمان حقوقهن.

وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية للبرهان، شملت سجن النساء في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، حيث أكد في منشور على حسابه في منصة “إكس” توجيهه المختصين بالإفراج الفوري عن 400 نزيلة، من بينهن أمهات محتجزات مع أطفالهن، مع إسقاط جميع الغرامات المالية المتعلقة بالحق العام.

وأضاف البرهان أنه وجه بإعادة التصنيف القانوني ومراجعة منظومة العدالة بالتعاون مع قوات الدعم السريع، لتسريع إجراءات التقاضي وضمان حقوق المتهمات، مؤكدًا على إصدار توجيهات شاملة للتخفيف من آثار النزاع وضمان تطبيق العدالة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ منتصف أبريل 2023.

في الوقت ذاته، صرح البرهان بأن “النصر والقضاء على قوات الدعم السريع أصبح قريبًا جدًا”، مشيرًا إلى تنفيذ غارات مكثفة من قبل القوات الجوية والبرية على تمركزات قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، بالإضافة إلى الطرق المؤدية نحو الجنوب الليبي.

وأوضح الجيش السوداني في بيان رسمي أن العمليات أسفرت عن تدمير أكثر من 240 مركبة قتالية وقتل المئات من المرتزقة التابعين لقوات الدعم السريع، إضافة إلى تدمير عدد من الطائرات المسيرة الاستراتيجية ومخابئ ومحطات تشغيل بمطار نيالا.

وأكد البيان أن القوات السودانية تمكنت من طرد مليشيات التمرد من مناطق واسعة في كردفان ودارفور، مع استمرار العمليات لتدمير ما تبقى من التشكيلات المسلحة، مشيرًا إلى أن النصر قريب ومفتوح من الله.