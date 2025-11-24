السودان.. البرهان يرفض الورقة الأمريكية ويؤكد عزم الجيش استعادة الأراضي

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي السوداني، أن الورقة التي قدمتها الرباعية الدولية عبر مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، تمثل “أسوأ ورقة وغير مقبولة”، لافتاً إلى أنها تلغي وجود القوات المسلحة وتطالب بحل جميع الأجهزة الأمنية، بينما تترك المليشيات المتمردة في مناطقها.

وقال البرهان، خلال اجتماع مع كبار الضباط بالقوات المسلحة، إن أي وساطة تتبع هذا المنحى ستُعتبر “غير محايدة”، مضيفاً أن مبعوث الرئيس الأمريكي “يتحدث وكأنه يريد فرض بعض الفروض على السودان”.

وأوضح أن تصريحات بولس عن إعاقة الحكومة لوصول القوافل الإنسانية واستخدام أسلحة كيميائية “تهدد السلام وتشكّل عقبة أمام جهود الحل السوداني”.

وأضاف البرهان أن “المؤسسة العسكرية قادرة على إصلاح وهيكلة بنيتها بنفسها”، مؤكداً أن “القوات المسلحة عازمة على استعادة كل الأراضي التي دنسها التمرد في كردفان ودارفور، وسيطرد المتمردين من السودان، والنصر سيكون حليفنا طالما نحن على حق”.

وتابع: “معركة الكرامة هي معركة بقاء للشعب السوداني، ونحن مصممون على خوضها بشرف وعزة ودون تدخل من أي جهة خارجية”.

ويأتي هذا التصعيد بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور في 26 أكتوبر الماضي، إضافة إلى مدينة بارا في شمال كردفان، بينما نفى المتحدث باسم حركة جيش تحرير السودان صحة السيطرة الكاملة على بارا.

ويشير مراقبون إلى أن انسحاب الجيش من الفاشر جاء لتجنب مزيد من الدمار، رغم وجود هزائم عسكرية.

وتندلع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 في مناطق متفرقة من السودان، حيث يسعى كل طرف للسيطرة على مقار حيوية، فيما لم تنجح الوساطات العربية والأفريقية والدولية في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، وسط أوضاع تعتبر من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ويبرز الخلاف بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” للفترة الانتقالية، الذي نص على خروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين، في ظل اتهامات متبادلة للتمرد على الدولة وعدم الالتزام بالدمج العسكري.