السودان… «البرهان» يقيل وزير الخارجية من منصبه

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إعفاء وزير الخارجية حسين عوض من منصبه.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن “البرهان أصدر قراراً باعتماد تكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف بمهام وزير الخارجية”، داعيا “وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة لوضع القرار موضع التنفيذ”.

هذا واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.