السودان.. البرهان ينظم القوات المتحالفة ويعيد ترتيب القيادات العسكرية

أصدر قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارًا يلزم جميع القوات المساندة العاملة مع القوات المسلحة والتي تحمل السلاح، بالامتثال لأحكام قانون القوات المسلحة.

ونص القرار على أن تكون كل قوات الحركات المتحالفة مع الجيش تحت إمرة قادة القوات المسلحة في مختلف المناطق، وفق ما نقلته وكالة السودان للأنباء.

وشمل القرار إحالة عدد من كبار قادة الجيش إلى التقاعد، بينهم اثنان برتبة فريق وأربعة برتبة لواء، في خطوة تعكس سعي القيادة العسكرية لتعزيز السيطرة على العمليات الميدانية وتنظيم القيادات العسكرية.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية حتى الآن من الحركات المتحالفة مع الجيش بشأن موقفها من القرار، الذي جاء في ظل توترات بين قيادة الجيش وحركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، على خلفية اتهامات بالمسؤولية عن التراجع الميداني في كردفان، والخلافات حول الحصص الوزارية، وقرار إخلاء العاصمة الخرطوم من جميع المجموعات المسلحة.

ويأتي هذا التطور في سياق الحرب التي اندلعت في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي أثرت بشكل كبير على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية، وتسببت في موجات نزوح داخلية وخارجية واسعة النطاق.

وعلى الرغم من تدخل أطراف عربية وأفريقية ودولية للوساطة ووقف إطلاق النار، إلا أن الجهود لم تسفر بعد عن التوصل إلى هدنة دائمة، ما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في السودان.