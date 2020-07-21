السودان: البشير يمثل اليوم أمام القضاء بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989

يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الثلاثاء، أمام القضاء ومعه 16 آخرون، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989 في قضية هي الأولى من نوعها في السودان، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقال ممثل الادعاء السوداني أن الرئيس السابق عمر البشير ومعه 16 آخرون، يمثلون صباح الثلاثاء أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، وأن “المتهمون يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي”. بحسب مصادر إعلامية سودانية.

ومن أبرز هذه الشخصيات النائب الأول للرئيس السوداني السابق علي عثمان طه، والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ومساعدا الرئيس السابق نافع على نافع، وإبراهيم السنوسي، بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكم ولايات في عهد النظام السابق.