السودان.. الجوع يفتك بالعشرات في الفاشر المحاصرة

كشفت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال دارفور عن وفاة 229 شخصًا جوعًا في مدينة الفاشر السودانية المحاصرة منذ أواخر أغسطس الماضي، بينهم 171 طفلاً و58 مسنًا.

ووفقًا لتقرير نشرته “سودان تربيون”، بلغ إجمالي عدد القتلى في المدينة بسبب الحصار والقتال 675 شخصًا، بينما وصل عدد المصابين إلى 1464 شخصًا، من بينهم مئات الأطفال والنساء.

ويعيش أكثر من 74 ألف شخص، بينهم 38 ألف طفل، في أوضاع إنسانية بالغة السوء داخل المدينة المحاصرة، حيث اضطر السكان إلى تناول جلود الحيوانات وعلف الحيوانات المعروف بـ”الأمباز” للبقاء على قيد الحياة.

وأشار التقرير إلى انهيار النظام الغذائي في المدينة، حيث لم يعد سوى 6 مطابخ خيرية تعمل بشكل مستمر، بينما توقف 15 مطبخًا آخر عن العمل جزئيًا بسبب نقص التمويل والتهديدات الأمنية.

وطالبت المفوضية بالتحرك العاجل لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية، داعية إلى فك الحصار عن الفاشر فورًا وإرسال مواد غذائية عاجلة عبر الإسقاط الجوي.

كما شددت على ضرورة فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات وإجلاء المصابين، وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة للمراكز الصحية المتبقية في الخدمة.

إدانة بنك فرنسي بتمويل “الإبادة الجماعية في السودان” وتغريمه بتعويضات تتجاوز 20 مليون دولار

أصدرت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بنيويورك حكمًا تاريخيًا بإدانة بنك بي إن بي باريبا الفرنسي بتمويل نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال فترة الإبادة الجماعية في السودان. وتم منح ثلاثة لاجئين سودانيين تعويضات مالية تجاوزت 20 مليون دولار.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن المحكمة قضت بتعويضات بلغت 6.4 ملايين دولار لعبدالقاسم عبدالله، و7.3 ملايين دولار لانتظار عثمان كاشف، و6.75 ملايين دولار لترجمان آدم، الذين نزحوا من السودان بعد فقدانهم منازلهم وممتلكاتهم جراء النزاعات.

ويعد هذا الحكم الأول من نوعه الذي يحمل بنكًا عالميًا مسؤولية مدنية مباشرة عن تمويل جرائم ضد الإنسانية، ويفتح الباب أمام أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني مقيمين في الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات إضافية.

ورغم العقوبات الدولية المفروضة على السودان منذ 1997، تمكن النظام السوداني من خلال شبكة مالية معقدة من استخدام النظام المصرفي العالمي لتمويل آلة الحرب، حيث سمح بنك بي إن بي باريبا للحكومة السودانية بالوصول إلى مليارات الدولارات عبر مكاتبه في جنيف وباريس، في خرق واضح للعقوبات.

وفي عام 2014، اعترف البنك بانتهاك العقوبات الأمريكية على السودان وإيران وكوبا، ووافق على دفع غرامة بلغت 8.9 مليار دولار كجزء من تسوية جنائية، لكن حكم 2025 هو الأول الذي يربط البنك قانونيًا بتمويل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.