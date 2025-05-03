السودان.. الجيش والدعم السريع يتصارعان على مدينة استراتيجية

شهد إقليم غرب كردفان، اليوم السبت، تصعيدًا في وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث أفادت تقارير بتنفيذ الجيش السوداني غارات جوية استهدفت مواقع يُعتقد أنها تابعة لقوات الدعم السريع في الإقليم.

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع عن سيطرتها على مدينة النهود الواقعة في غرب البلاد، وذكرت مصادر متطابقة أن السيطرة جاءت عقب معارك استمرت ليومين، وشملت استخدام القصف المدفعي والطائرات المسيّرة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الاشتباكات أسفرت عن انسحاب قوات الجيش من مدينة النهود باتجاه مدينة الخوي المجاورة وإخلاء مقر اللواء 18.

وتُعد مدينة النهود ذات أهمية استراتيجية ولوجستية، إذ تقع في منطقة غنية بالموارد الطبيعية، كما أنها تعتبر نقطة عبور مهمة نحو مدن أخرى في غرب كردفان وشمال دارفور.

وأكدت مصادر محلية ورود أنباء تابعتها ورصدتها “عين ليبيا” عن قصف جوي نفذه الطيران الحربي التابع للجيش السوداني على عدة تمركزات لقوات الدعم السريع داخل مدينة النهود بعد سيطرتها عليها.

ولا يزال الوضع الميداني في غرب كردفان يشهد حالة من عدم الاستقرار والتوتر، وسط تضارب الأنباء حول حجم الخسائر والسيطرة الفعلية على الأرض. ويبقى تأثير هذه التطورات على المدنيين والأوضاع الإنسانية في المنطقة محل متابعة وقلق بالغ.