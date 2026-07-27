السودان.. الجيش يحرر منطقتين ويعلن السيطرة على «طريق استراتيجي»

أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على طريق الصادرات الرابط بين أم درمان والأبيض، بعد إعلانه تحرير منطقتي أم قرفة وجريجخ في ولاية شمال كردفان، في أحدث تقدم ميداني ضمن العمليات العسكرية المتواصلة ضد قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن “قواتكم المسلحة والقوات المساندة تمكنت، اليوم، من تحرير منطقة أم قرفة ومنطقة جريجخ، بعد عمليات عسكرية ناجحة، كبدت خلالها مليشيا آل دقلو الإرهابية ومرتزقتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتها على الفرار والتراجع أمام ضربات قواتنا الباسلة، وبهذا الانتصار تكون قواتكم الباسلة قد أحكمت سيطرتها على طريق الصادرات أم درمان الأبيض”.

وأضاف: “هذه الانتصارات المتلاحقة، تؤكد أن قواتكم المسلحة ماضية بثبات في معركة الكرامة، حتى تطهير البلاد من دنس المليشيا الإرهابية وأعوانها”.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني تحرير مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة في ولاية شمال كردفان، عقب معارك مع قوات الدعم السريع، في خطوة تعزز تقدمه الميداني في الولاية التي تُعد من أبرز ساحات القتال خلال الفترة الأخيرة.

وتكتسب السيطرة على طريق أم درمان – الأبيض أهمية استراتيجية، باعتباره أحد أبرز طرق الإمداد والنقل في السودان، ويربط العاصمة بمناطق غرب البلاد، ما يمنح التقدم العسكري أبعادًا ميدانية ولوجستية مهمة.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير إعلامية غربية أفادت بأن الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع بالكامل من المدن التي تسيطر عليها، مقابل الموافقة على مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب.

وبحسب تلك التقارير، فإن المقترح الأمريكي، الذي طُرح الشهر الماضي، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يومًا، تمهيدًا للدخول في مفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية وصولًا إلى إجراء انتخابات.

ويشهد السودان حربًا متواصلة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعدما اندلعت مواجهات واسعة في عدد من الولايات، سعى خلالها كل طرف إلى فرض سيطرته على مواقع عسكرية ومؤسسات حيوية.

ورغم الجهود التي قادتها أطراف عربية وإفريقية ودولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن جميع المبادرات لم تنجح حتى الآن في إنهاء النزاع أو التوصل إلى اتفاق دائم يوقف القتال.