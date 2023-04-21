السودان.. الجيش يشن هجوما على الدعم السريع في أول أيام عيد الفطر

قالت قيادة الدعم السريع إنّ أحياء العاصمة السودانية الخرطوم تستفيق في أول أيام عيد الفطر على وقع قنابل الطائرات والمدافع الثقيلة في هجوم كاسح من الجيش.

وأوضحت قيادة الجيش أنّها تقوم بعملية تمشيط بري في كامل ولاية الخرطوم، بعد ما وصفته بـ«نجاح عملية حسم جوي استهدفت نقاط وجود المليشيات في الخرطوم فجر اليوم».

وذكرت وسائل إعلا أنّ مضادات الطيران التابعة لقوات الدعم السريع ردت على تحليق الطيران الحربي في مدينة الخرطوم بحري، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلان قوى سياسية في السودان موافقة الجيش والدعم السريع على وقف القتال خلال أيام عيد الفطر.

وتلقى قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اتصالات هاتفية من رؤساء دول أفريقية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وقطر، وذلك من أجل وقف العنف واللجوء إلى الحوار لإنهاء القتال الدائر.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتناحرة في السودان الالتزام بوقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر للسماح للمدنيين بالوصول إلى مناطق آمنة، مع دخول القتال يومه السابع اليوم الجمعة.