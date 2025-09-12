السودان.. الجيش يعلن السيطرة الكاملة على مدينة «بارا» الاستراتيجية شمال كردفان

أعلن الجيش السوداني، سيطرته الكاملة على مدينة بارا الاستراتيجية بولاية شمال كردفان، في خطوة وصفها المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بأنها جزء من “العمليات المستمرة لتحرير كامل البلاد”.

وأكد البيان أن القوات المسلحة اقتحمت المدينة بعزيمة واقتدار وتمكنت من تطهيرها، مع استمرار العمليات في محاور أخرى داخل الإقليم.

أهمية استراتيجية لمدينة بارا

تكتسب بارا أهمية كبيرة لوقوعها على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، بمحاور حيوية داخل الإقليم، ما يجعل السيطرة عليها مفتاحاً للتحكم بحركة القوات وتأمين خطوط الإمداد.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت المناطق المحيطة بالمدينة معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع تبادل السيطرة وارتفاع وتيرة القتال في ولايات دارفور وكردفان.

ويعود النزاع الحالي إلى أبريل 2023، عندما اندلعت اشتباكات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في محاولة من كل طرف للسيطرة على مقار حيوية ومراكز نفوذ، وعلى الرغم من الوساطات العربية والأفريقية والدولية، لم تنجح هذه الجهود في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، واستمرت الاشتباكات في التصاعد، ما أسفر عن تداعيات إنسانية كبيرة.

وأدت المعارك المستمرة إلى أزمة إنسانية حادة، حيث أفادت تقارير بأن حوالي 75% من الأطفال في السودان محرومون من التعليم، بسبب النزوح والفوضى الأمنية التي أعاقت فتح المدارس وتأمينها، كما تسبب القتال في دمار واسع للبنية التحتية وتشريد آلاف الأسر، وسط صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً.