السودان.. الجيش يوجد نداء للمتمردين.. وتصاعد حدّة الاشتباكات

وجّه الجيش السوداني نداء لضباط وجنود قوات «الدعم السريع» للانضمام إلى القوات المسلحة السودانية.

وقال الجيش السوداني إنّ أفراد الجيش لا يسعون لتحقيق أي مكاسب شخصية، وأنّهم سيواصلون عملهم بكفاءة ومهنية ووطنية، متعهدا بالتصدي لأي محاولة غير مسؤولة.

وأعرب الجيش السوداني عن أسفه لوصول السودان إلى هذه المرحلة بسبب أطماع قادة المتمردين، قائلا: «لا نرى مستقبلا لبلادنا إلا في ظل جيش واحد تحت قيادة عسكرية منضبطة».

وأشار الجيش السوداني إلى أنّهم ما كانو ليصلوا إلى هذه المرحلة لو تخلت قوات حميدتي المتمردة عن أطماعها الشخصية، وفقا لتعبيره.

وتجددتت الاشتباكات في المنطقة القريبة من القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وتدور المعارك بالأسلحة الثقيلة وسط الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.