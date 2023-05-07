السودان.. الحرب تدخل أسبوعها الرابع.. الطيران الحربي حاضر رسمي بالمعارك

دخلت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الأحد أسبوعها الرابع، بينما يشارك طرفا النزاع في محادثات بمدينة جدة السعودية هي الأولى منذ اندلاع الأزمة.

وذكرت وسائل إعلام أنّ الاشتباكات تجددت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما تواصلت عمليات الإجلاء وموجات النزوح بسبب المعارك الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبحسب وسائل إعلام حلّقت الطائرات الحربية يوم أمس السبت في أجزاء واسعة من وسط الخرطوم والخرطوم بحري، في حين دوت انفجارات عنيفة في محيط القصر الرئاسي وحي الوابورات بالخرطوم.

وشنت طائرات تابعة للجيش السبت ضربات جوية في حي الرياض بالخرطوم، وسمعت أصوات أسلحة ثقيلة صباح أمس السبت، تزامنا مع تصاعد أعمدة الدخان في مواقع مختلفة جنوب الخرطوم بحري.

وفي جنوب مدينة الأبيّض، أدت الاشتباكات بين قوة عسكرية تابعة للدعم السريع وأحد المكونات الاجتماعية إلى مقتل 8 أشخاص وإصابةِ آخرين.