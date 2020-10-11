السودان.. الحكومة تنفي علاقتها بالمرتزقة في ليبيا

نفى وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، وجود أي جندي أو مرتزق تابع لحكومة بلاده يقاتل في ليبيا.

وتأتي تصريحات الوزير السوداني بعد توالي عمليات توقيف مقاتلين قرب الحدود.

وقال عمر قمر الدين في مقابلة مع قناة “فرانس 24” إن السودان ليس له جندي واحد في ليبيا.

وأضاف ردًا على سؤال حول مشاركة الخرطوم في الحرب في ليبيا: “أتحدى من يأتيني بجندي واحد تابع للحكومة السودانية هناك”.

واعتبر الوزير أن المرتزقة لا علاقة لهم بالحكومة، وقال: “بل هم أفراد قرروا لوحدهم أن ينضموا إلى هذه الفئة أو تلك ويحاربوا في هذه الدولة أو تلك.

وردا على سؤال حول من يدفع لهؤلاء المرتزقة، أجاب: “ليس لدي معلومات فأنا لست مرتزقاً ولا أعرف من يدفع للمرتزقة ولا علاقة لي بأي مرتزق يعمل بأي مكان في العالم، ولا أعرف ولا تعرف حكومتي من يدفع للمرتزقة في أي مكان”.

هذا وسبق أن اعتقلت السلطات السودانية في شهري يونيو ويوليو الماضيين، 282 شخصا بينهم أجانب عند الشريط الحدودي مع ليبيا، قالت إنهم كانوا في طريقهم إليها للعمل كمرتزقة.