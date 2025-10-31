السودان.. «الدعم السريع» تصدر أمراً قيادياً لحماية المدنيين

أصدر قائد ثان لقوات “الدعم السريع” في السودان، عبد الرحيم دقلو، يوم الجمعة، أمرا قياديا جديدا يوجه جميع منسوبي القوات بالالتزام الصارم بالقانون وقواعد السلوك والانضباط العسكري خلال فترة الحرب.

الأمر الصادر يهدف إلى ضمان حماية المدنيين وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية، في خطوة تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالقانون الدولي والإنساني، مع التأكيد على الالتزام باتفاقيات جنيف.

تفاصيل الأمر القيادي

أولاً: الواجبات التي يجب التقيد بها أثناء الحرب

القائد عبد الرحيم دقلو شدد في الأمر على ضرورة التقيد التام بقانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بقواعد السلوك وقواعد الاشتباك التي صدرت عن قائد القوات في ديسمبر 2021. وفيما يلي أبرز الواجبات التي حددها الأمر:

حماية المدنيين: يجب على جميع أفراد القوات ضمان حماية المدنيين، السماح لهم بالتحرك بحرية، وتقديم العون لهم عند الحاجة. منع تجنيد الأطفال: يحظر تجنيد الأطفال أو استخدامهم في أي عمليات عدائية. الامتناع عن التعذيب: يجب على القوات الامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي. حماية الممتلكات المدنية: يمنع منعاً باتاً استهداف المدنيين أو ممتلكاتهم أو مرافقهم الحيوية. تسهيل مرور المساعدات الإنسانية: يجب السماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتعاون مع المنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ثانياً: دور القادة العسكريين

القادة العسكريون في قوات الدعم السريع مسؤولون عن ضمان التزام أفرادهم بالقواعد المذكورة في الأمر، ومن أبرز المسؤوليات الملقاة على عاتقهم:

التأكد من الالتزام بالقانون: يجب على القادة التأكد من أن جميع الأفراد تحت قيادتهم يلتزمون بالقوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرب. معاقبة المخالفين: على القادة العسكريين اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي فرد يخالف الأوامر، مع رفع التقارير للسلطات المختصة. حماية المدنيين والأعيان: من مسؤوليات القادة حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية والتخطيط لها بما يضمن عدم تعرضهم للأذى. الحد من الجرائم والانتهاكات: يجب على القادة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع ارتكاب أي جرائم أو تجاوزات من قبل الأفراد.

ثالثاً: العقوبات المقررة

أي فرد يخالف الأوامر القيادية سيتم محاكمته أمام محكمة ميدانية بتهمة مخالفة الأوامر، وستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017.

وكانت أعلنت “قوات الدعم السريع” مؤخراً عن سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. تعتبر الفاشر ذات أهمية عسكرية وإستراتيجية كبيرة، حيث تعد العاصمة التاريخية لدارفور، وهي آخر مركز رئيسي للجيش السوداني في الإقليم. كما أن موقعها الجغرافي بالقرب من شمال السودان يجعلها نقطة انطلاق مهمة لأي جهود لاستعادة السيطرة على مناطق أخرى في دارفور.