السودان.. «الدعم السريع» تعلن استجابتها الكاملة لمبادرات وقف الحرب

أعلنت قوات “الدعم السريع” السودانية استجابتها الكاملة والجادة لكل المبادرات الرامية لوقف الحرب في البلاد، مشيرة إلى تقديرها للجهود الدولية المبذولة للتوسط وإنهاء النزاع.

وقالت “الدعم السريع” في بيان اليوم الجمعة إنها تتابع باهتمام التحركات الدولية المكثفة بشأن الأوضاع في السودان، وتوجهت بالشكر للرئيس دونالد ترامب ولقادة دول الرباعية على مساعيهم للتوسط في النزاع ووقف الحرب المفروضة على الشعب السوداني.

وأضاف البيان أن العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام تكمن في فلول النظام البائد وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين، الذين أشعلوا الحرب بهدف العودة إلى الحكم على أشلاء المدنيين، مؤكدة التزامها بعدم التراجع عن أهداف الشعب السوداني وتطلعاته لتفكيك دولة التمكين والفساد التي أسسها الإسلاميون داخل المؤسسة العسكرية وبقية مؤسسات الدولة.

وشددت “الدعم السريع” على المضي قدما نحو معالجة جذور الأزمة وبناء سودان جديد بجيش وطني مهني واحد خالٍ من الأيديولوجيات المتطرفة.

في السياق، أكد مصدر عسكري سوداني اليوم الجمعة تدمير مخازن وعربات قتالية تابعة لقوات “الدعم السريع” بالمسيّرات في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا.

وأشار المصدر إلى أن العملية جرت صباح اليوم، وتُعد جزءاً من الحملة العسكرية المستمرة للجيش السوداني ضد قوات “الدعم السريع” في المناطق الحدودية الاستراتيجية، التي تُستخدم أحياناً كمسارات لنقل الأسلحة والمقاتلين.

وفي سياق متصل، حذر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من تدهور الوضع الإنساني في شمال دارفور، حيث فر أكثر من 100 ألف مدني من مدينة الفاشر ومحيطها منذ سيطرة “الدعم السريع” عليها في 26 أكتوبر الماضي.

وقال دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن الوضع في شمال دارفور مروع، مشيراً إلى أن النازحين وصلوا إلى مناطق كانت تعاني أصلاً من نقص حاد في الموارد، والآن تُضاف إليهم احتياجات ملحة لا تُحتمل. وأضاف أن العديد من الأسر ما زالت مفقودة، ولا تزال أخبارهم مجهولة.

كما أشار دوجاريك إلى أن التصعيد في إقليم كردفان أدى إلى نزوح نحو 40 ألف شخص منذ أواخر أكتوبر، فيما تواصل المعارك دفع العائلات إلى الهروب بحثاً عن الأمان.

ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان وصول آمن وغير محدود للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة، مؤكداً أن الإغاثة ليست رفاهية، بل ضرورة حيوية لمنع كارثة إنسانية شاملة.