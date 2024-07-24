السودان.. «الدعم السريع» يرحب بمحادثات وقف إطلاق النار

أعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم الأربعاء، “موافقته على محادثات لوقف إطلاق النار في السودان الشهر المقبل”.

وفي منشور على منصة “إكس”، قال محمد حمدان دقلو، “إنه يرحب بدعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمفاوضات”.

وقال دقلو: “أُعلن مشاركتنا في محادثات وقف إطلاق النار القادمة في 14 أغسطس2024 في سويسرا، إنني أقدر الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وسويسرا في تنظيم هذه المداولات المهمة”.

وأضاف: “نحن نتشارك مع المجتمع الدولي في الهدف المتمثل في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء البلاد، وتسهيل الوصول الإنساني لجميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه”.

وتابع دقلو: “إن حجم المعاناة والدمار في بلدنا كبير، ونحن نجدد موقفنا الثابت، والذي جاء في بيان السيد وزير الخارجية الأمريكي اليوم وهو الإصرار على إنقاذ الأرواح ووقف القتال وتمهيد الطريق إلى حل سياسي تفاوضي سلمي يعيد البلاد إلى الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي”.

وأضاف حميدتي: “نحن مستعدون للتعاطي مع هذه المحادثات بشكل بناء ونتطلع إلى أن تشكل خطوة كبيرة نحو السلام والاستقرار وتأسيس دولة سودانية جديدة قائمة على العدالة والمساواة والحكم الفدرالي”.

يشار إلى أن المفاوضات، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة، ستشمل مشاركة المملكة العربية السعودية كدولة مضيفة، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة كمراقبين، وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 10 ملايين شخص.