السودان.. «الدعم السريع» يسيطر على مدينة استراتيجية وواشنطن تستضيف اجتماعاً لتحقيق السلام

استضافت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، في واشنطن اجتماعًا للجنة الرباعية المعنية بالسودان، بمشاركة ممثلين من مصر والسعودية والإمارات، بهدف تعزيز الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأوضح مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، في منشور على منصة “إكس”، أن الاجتماع ركز على “دفع الجهود الجماعية نحو هدنة إنسانية عاجلة، ووقف دائم لإطلاق النار، وإنهاء الدعم الخارجي، والانتقال إلى حكم مدني”.

وأضاف بولس أن أعضاء الرباعية جددوا التزامهم ببيان 12 سبتمبر الوزاري، واتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التنسيق حول الأولويات العاجلة، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “ملتزم بإنهاء معاناة الشعب السوداني وتحقيق السلام”.

في المقابل، تجددت المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، شملت استخدام طائرات مسيرة ومدفعية ثقيلة، فيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان.

وتستمر الحرب، التي اندلعت في أبريل 2023، في إلحاق خسائر كبيرة بالسكان، حيث أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وتدمير مدينة الفاشر بالكامل تقريبًا.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، والبالغ عددهم 260 ألف شخص، الذين انقطعت عنهم جميع المساعدات تقريبًا.

Yesterday in Washington, the United States hosted Egypt, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates for a meeting of the Quad to advance collective efforts toward peace and stability in Sudan including efforts for securing an urgent humanitarian truce, achieving a permanent… pic.twitter.com/E7AErdnZMm — U.S. Senior Advisor for Arab and African Affairs (@US_SrAdvisorAF) October 25, 2025

قوات الدعم السريع تسيطر على مدينة بارا الاستراتيجية شمال كردفان بعد معارك عنيفة

أعلنت قوات الدعم السريع، يوم السبت، سيطرتها على مدينة بارا الاستراتيجية التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتر من الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان.

وقالت القوات في بيان إنها “أحكمت السيطرة الكاملة على المدينة بعد عملية نوعية خاطفة أسفرت عن دحر قوات الجيش والمجموعات المتحالفة معها، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

وأشار البيان إلى أن “تحرير مدينة بارا يشكل خطوة مهمة نحو استكمال السيطرة على بقية المناطق الحيوية في كامل إقليم كردفان”. وتعد بارا مدينة استراتيجية إذ تقع على الطريق الرئيسي الرابط بين كردفان والعاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى.

وشهدت المدينة ومحيطها خلال الأسابيع الماضية معارك “كر وفر” بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتكتسب هذه المناطق أهمية خاصة كونها تشكل عمقًا استراتيجيًا يسمح بالتحكم في التحركات العسكرية ومراقبة الطرق المؤدية إلى العمق الغربي والشمالي من البلاد.

وأوضحت قوات الدعم السريع أن التقدم الأخير في شمال كردفان “يأتي في إطار خطط عسكرية محكمة تهدف إلى توسيع نطاق الانفتاح العملياتي”، في حين تواصلت الاشتباكات العنيفة في الفاشر، عاصمة شمال دارفور، حيث تعتبر آخر معاقل الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معه في الإقليم، وسط تقارير عن تقدم قوات الدعم السريع نحو بوابات قيادة الجيش في المدينة.