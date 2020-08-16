السودان.. الدفاع المدني يُعلن مصرع 63 شخصاً بسبب الأمطار

أعلن الدفاع المدني السوداني، الأحد، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد أدت إلى مصرع 63 شخصا منذ نهاية يوليو.

وأوضح المصدر في بيان أن 14 ألفا و018 منزلا، و119 بناء حكوميا، تدمر كليا كما تضرر بشكل كبير 16 ألفا و240 منزلا.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، بحسب مانقلت قناة “الحرة” عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



وأشار آخر تقرير نشره المكتب، الأربعاء، إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالأمطار. وأشار إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.

