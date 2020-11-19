السودان.. السعودية تسحب رخص استيراد الماشية

صرح وزير سوداني، أمس الأربعاء، عن قرار سعودي بسحب رخص استيراد الماشية السودانية، إثر أنباء غير مؤكدة بوجود مرض “حمى الوادي المتصدع” بالبلاد.

وكشف وزير الثروة الحيوانية المكلف، عادل فرح في مؤتمر صحفي عن إيقاف تصدير الماشية إلى السعودية، إلى حين إنشاء بروتوكول تجاري بين البلدين.

وأوضح أن “البروتوكول يحفظ حقوق المصدرين، الذين تكبدوا خسائر فادحة إثر إرجاع المملكة لعدد من بواخر الماشية السودانية خلال الفترة الماضية”.

ووحسب ماذكرت وكالة “الأناضول” لم يذكر الوزير ما إذا كان القرار السعودي تم بالتشاور مع الجانب السوداني، فيما لم يصدر حتى الساعة تعقيب سعودي على إعلان الخرطوم.

وخلال الفترة الماضية، أعادت السعودية 36 باخرة تحمل 249 ألف رأس من الماشية لأسباب مختلفة.

وألمح المسؤول السوداني إلى وجود ما أسماها “أسباب خفية” وراء إعادة السعودية بواخر الماشية، بحجة ضعف المناعة.. “ذات البواخر يتم إعادة تصديرها خلال يومين وتقبلها المملكة”.

ونوه إلى أن الجانب السعودي يستقبل صادرات اللحوم من السودان حتى الآن، رغم أن اللحوم هي أحد الأدوات التي تنقل حمى الوادي المتصدع.

وفي أكتوبر الماضي، تناقلت وسائل إعلام خطابا من وزارة الزراعة والبيئة السعودية، يفيد بوقف أذونات استيراد الماشية من السودان نظرا لظهور حميات مجهولة.

وتبلغ صادرات السودان من الماشية حوالي 350 مليون دولار سنويا، وتساهم في خفض العجز في الميزان التجاري الذي يقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويا.