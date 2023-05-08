السودان.. السفارة الليبية ستسخرج جوازات سفر مؤقتة لليبيين هناك

أكدت السفارة الليبية لدى السودان أنها ستستخرج جوازات سفر مؤقتة تمكّن الليبيين الذين تعذر عليهم الحصول على جوازات سفرهم بسبب ظروف الحرب من العودة لليبيا.

وقالت السفارة إنها ستقوم بالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة لاستخراج وثائق سفر مؤقتة لأفراد الجالية الليبية الراغبين في مغادرة الخرطوم إلى بورتسودان.

وأضافت السفارة أنّ جوازات سفر بعض أفراد الجالية والطلبة اللبيين موجودة لدى بعض الجهات الحكومية والتعليمية ويتعذر الحصول عليها في الوقت الحالي بسبب ظروف الحرب.

وحمّلت السفارة الليبية في الخرطوم أفراد الجالية والليبيين الذين لم يستجيبوا لنداءاتها الأخيرة مسؤولية البقاء في السودان، بحسب بيانها.

وكانت السفارة أطلقت النداء الأخير لأفراد الجالية الليبية الراغبين في المغادرة والعودة إلى أرض الوطن، مؤكدة بأنّ الفرصة الأخيرة للإجلاء خارج الخرطوم ستكون يوم الأحد أو الإثنين حسب التنسيق مع فريق الطوارئ المكلف.