السودان.. السيطرة على حرائق مستودعات النفط في بورتسودان

أعلنت السلطات السودانية، الأحد، السيطرة الكاملة على الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية في مستودعات نفطية استراتيجية ومرافق حيوية أخرى بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، وسط تحذيرات سابقة من كارثة محتملة جراء تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة.

وقال مدير الدفاع المدني السوداني، اللواء عثمان عطا، في بيان رسمي: “سيطرنا تماماً على كل الحرائق بالمستودعات الاستراتيجية والمواقع المختلفة في بورتسودان، في ظل ظروف بالغة التعقيد ومخزونات بترولية ضخمة”. وأشاد بـ”خطة عمل محكمة ومجهودات كبيرة” بذلتها فرق الإطفاء والإنقاذ في المدينة الساحلية.

وجاء إعلان السيطرة بعد أيام من استهداف منشآت نفطية، بينها مستودع الوقود الرئيسي، بهجمات نُسبت إلى قوات الدعم السريع، وفق ما أعلنته السلطات الموالية للجيش. وكانت هذه السلطات قد حذّرت من “كارثة بيئية وأمنية” بسبب اندلاع النيران في مستودعات ممتلئة بالوقود.

وتُعد بورتسودان، المطلة على البحر الأحمر، المركز الإداري المؤقت للحكومة المرتبطة بالجيش منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في أبريل 2023. كما أصبحت مقراً للبعثات الدولية والمنظمات الإنسانية، ووجهة لآلاف النازحين الفارين من مناطق النزاع.

ورغم بقائها في منأى عن أعمال العنف لفترة طويلة، تتعرض المدينة منذ الأحد الماضي لهجمات يومية بمسيّرات، أسفرت عن أضرار جسيمة في منشآت حيوية، من بينها محطة الكهرباء الرئيسية، ميناء المدينة، والمطار المدني، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه “شريان الحياة للعمليات الإنسانية” في السودان.

ولم تصدر قوات الدعم السريع تعليقاً رسمياً على الاتهامات، بينما تستمر التوترات الأمنية في التأثير على الأوضاع الإنسانية واللوجستية شرقي البلاد.