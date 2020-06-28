السودان.. القبض على 122 شخصا كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل كـ«مرتزقة»

أفادت وكالة السودان للأنباء، اليوم الأحد، بأن قوات أمنية سودانية ألقت القبض على عشرات من الأفراد الذين كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل كمرتزقة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة، أن قوة أمنية مشتركة تمكنت من القبض على 122 متفلت بينهم 8 أطفال متوجهين للعمل كمرتزقة في ليبيا.

وقال العميد جمعة فى تصريح صحفي مساء اليوم ، إن 72 من المقبوض عليهم سيواجهون تهما بموجب المادة 5/ح من قانون الطوارئ تتصل بالاعتداء على معسكر كتروم والانتماء لمجلس الصحوه الثوري وشراء الأسلحة وتجنيد الأطفال والتحريض ضد الدولة وإثارة النعرات القبلية َوالنهب المسلح. بينما سيتم تسليم 50 الآخرين للشرطة لوجود حالات اشتباه ضدهم.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الدعم السريع القبض على هذه المجموعة عمل كبير يحسب للقوات الأمنية ويبصر الشعب والمواطنين بحجم الجرائم التي ترتكب ضد السودان عبر استخدام الشباب، في وقت تتجه جميع الجهود في البحث عن السلام والخروج بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان وصولاً إلى الديمقراطية، وفق قوله.

وأوضح أن القوة المشتركة التي تتكون من الشرطة والجيش والأمن والدعم السريع تمكنت من القبض على هذه المجموعات في مناطق مختلفة بدارفور بما في ذلك سرف عمرة وكبكابية وكلبس.

وأشار إلى أن هذ العمل تم بعد تلقي الجنة الأمنية العليا معلومات موثقة بأن عدداً من أبناء السودان يتم تجنيدهم للعمل كمرتزقة في ليبيا.

كما أشار إلى أن اللجنة الأمنية العليا تأكدت من كل المعلومات المتعلقة بوجود مكاتبات بين شخصين في السودان لتجنيد ألف شاب للقتال في ليبيا.

يأتي ذلك في حين، ألقت قوات الدعم السريع القبض على مجموعة تضم 243 شخص في فبراير الماضي بكل من الفاشر والجنينة وتم تقديمهم للعدالة.