السودان: برنامج دعم نقدي يشمل 80٪ من السكان

قال عصام عباس، مدير وكالة التحول الرقمي في وزارة المالية السودانية، أطلقت الحكومة السودانية برنامج دعم، كجزء من خطة إصلاح اقتصادية، مضيفاً: «البرنامج يقوم على دعم 80% من سكان البلاد دعما نقديا مباشرا من الدولة».

وأوضح عباس: أن البرنامج «يهدف لمساعدة هذه الشريحة من السكان لمواجهة عملية الإصلاح الاقتصادي بصورة كاملة».

وأعلنت الخرطوم الشهر الماضي الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي» على برنامج إصلاح اقتصادي مدته 12 شهرا لتأهيل البلاد للحصول على تمويل من المؤسسات الدولية.

وخلال الشهر ذاته إجتمعت 40 دولة ومنظمة في برلين عن تعهدات بتقديم 1.8 مليار دولار دعماً للحكومة الانتقالية التي تتولى زمام البلاد تحت مجلس سيادي تشكل من العسكريين والمدنيين بعد اطاحة الجيش الرئيس السوداني عمر البشير في أبريل من العام المنقضي.

ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي، وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويل.

ويشار إلي أن الاقتصاد السوداني إنكمش بنسبة 2.5٪ في عام 2019، وتوقعت أن ينكمش بنسبة 8٪ بنهاية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، ما أدى لارتفاع التضخم لأكثر من 100٪، كما بلغ مستوى الدين الخارجي للسودان، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حوالي 190٪.