السودان.. تجدد الاشتباكات واتهامات متبادلة بخرق الهدنة

تجددت اليوم السبت، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بمناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، رغم الهدنة التي تم تمديدها مساء الخميس لمدة 72 ساعة.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية والقيام بعمليات عسكرية في العاصمة الخرطوم.

وأفاد مصادر إعلامية بأن أصوات المدافع دوت وسط الخرطوم حول محيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش فيما شهدت المناطق الجنوبية للخرطوم اشتباكات متفرقة بين الطرفين.

واتهم الجيش السوداني الدعم السريع باغتيال واختطاف عدد من المتقاعدين من ضباط القوات المسلحة والشرطة والأمن، كما اتهم الجيش السوداني من وصفهم بالمتمردين، بمواصلة خرق الهدنة، مما تطلب التعامل العسكري من طرف الجيش مع تلك الخروقات.

وأضاف الجيش السودان أن قوات الدعم السريع واصلت القصف العشوائي في الخرطوم بحري وأم درمان والخرطوم، لإجبار السكان المدنيين على إخلاء هذه المناطق.

من جهتها، جددت قوات الدعم السريع التزامها الكامل بالهدنة الإنسانية المعلنة لفتح ممرات آمنة للمواطنين، من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية ولتسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.

وقالت إنها تصدت بحسم لهجمات من وصفتهم بالانقلابيين والفلول، في مخالفة وخرق بائن للهدنة الإنسانية، وألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح.

ويأتي تجدد الاشتباكات في ظل استمرار عمليات النزوح من الخرطوم إلى الولايات المجاورة بسبب سوء الوضع الأمني، فيما يشهد الوضع الصحي بمناطق الاشتباك تدهورا كبيرا جراء توقف العديد من المستشفيات عن الخدمة لنقص الكوادر والمعدات الطبية.

وتشهد السودان منذ 15 أبريل الجاري، اشتباكات واسعة في عدد من والولايات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.

وأعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، عن سقوط 411 قتيلا من المدنيين و2023 مصابا منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.