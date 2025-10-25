السودان.. تجدد المعارك بين «الجيش وقوات الدعم السريع» في الفاشر

تجددت، اليوم السبت، المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة العربية أن الاشتباكات تركزت في المحاور الشمالية والشمالية الغربية والجنوبية من المدينة، واستخدم فيها الطرفان طائرات مسيّرة ومدفعية ثقيلة.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت قوات الدعم السريع صباح اليوم سيطرتها على مدينة بارا الإستراتيجية في ولاية شمال كردفان، مشيرة إلى أنها تلاحق فلول الجيش باتجاه مدينة الأبيض، عاصمة الولاية، بحسب ما نشره مستشار قائد القوات، الباشا طبيق، عبر صفحته على فيسبوك.

كما بثت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو قالت إنها تُظهر سيطرتها على قصر السلطان علي دينار وعدد من المباني الحكومية قرب قيادة الفرقة السادسة مشاة في الفاشر، بينما أكد الجيش السوداني أنه صدّ محاولات تسلل لقوات الدعم السريع في المدينة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين داخل السودان وخارجه.

وتُعدّ مدينة الفاشر من أبرز بؤر القتال في إقليم دارفور، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 260 ألف مدني ما زالوا محاصرين داخلها، نصفهم من الأطفال، في ظل انقطاع شبه كامل للمساعدات الإنسانية.