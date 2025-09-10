السودان.. «تحالف تأسيس» يقصف أهدافاً عسكرية بالخرطوم ومدن أخرى

أصدر “تحالف السودان التأسيسي” المعروف بـ”تأسيس”، بيانًا أعلن فيه تنفيذ ضربات جوية دقيقة وناجحة على أهداف عسكرية في العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية أخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، علاء الدين عوض نقد، إن هذه العمليات جاءت ردًا مباشرًا على ما وصفه بـ”الاستهداف الإجرامي للمستشفيات والمنشآت المدنية في دارفور وكردفان، بما في ذلك مدينة نيالا”.

وأكد أن الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية ولوجستية تابعة للجيش السوداني، دون المساس بالمدنيين أو ممتلكاتهم، مشددًا على التزام التحالف بمبادئه وأخلاقه في مواجهة جرائم الجيش ومليشياته التي قال إنها تعيث فسادًا وتقتل الأبرياء في مناطق السودان المختلفة.

وأشار إلى أن جميع الخيارات ستظل مفتوحة للرد على الاعتداءات المتكررة التي تصدر، حسب البيان، بأوامر من بورتسودان وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً أن الجيش تحول إلى أداة للقمع والترويع ضد الشعب.

وأكد التحالف أن قواته ستواصل ضرب كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين وكرامتهم، مشيرًا إلى أن هدفه المشروع هو تدمير أوكار الإرهاب واستكمال مشروع “التأسيس” لبناء وطن حر تسوده قيم السلام والعدالة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه السودان موجة عنف مستمرة، حيث أفادت تقارير سابقة عن مصرع أكثر من 300 عنصر في هجوم نفذته قوات “الدعم السريع” على منطقة كازقيل بشمال كردفان، في إطار الصراع المتصاعد بين الفصائل المسلحة والجيش السوداني.