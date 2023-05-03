السودان.. تحذير من إمكانية نزوح 800 ألف شخص إذا اشتدت الحرب

حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من احتمال فرار أكثر من 800 ألف شخص من السودان لدول الجوار مع اشتداد الاشتباكات الدّموية في البلاد.

وقال مساعد المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رؤوف مازو في مؤتمر صحفي بجنيف، إنّ التحذيرات من وقوع كارثة إنسانية تضاعفت مع مئات الآلاف من اللاجئين.

وأشار مازو إلى أنّه منذ 15 أبريل المنصرم عندما اندلعت الاشتباكات في غرب السودان، فرّ حوالي 73 ألف شخص بالفعل إلى البلدان المجاورة ليبيا وتشاد ومصر وإيريتريا وإثيوبيا.

الجدير بالذكر أنّ المجلس البلدي الكفرة جنوب شرق ليبيا أعلن عن غرفة طوارئ لمتابعة الأوضاع في السودان، ووضع خطة لمواجهة الطوارئ إذا تفاقم الوضع هناك.