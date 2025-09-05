السودان.. تحرير 65 رهينة أجنبية من قبضة عصابات «تهريب البشر»

كشف والي ولاية كسلا المكلف، الصادق محمد الأزرق، عن نجاح قوات الأمن في تحرير 65 رهينة أجنبية من عصابات تهريب البشر في شرق السودان.

وأوضح الأزرق في تصريح صحفي أن الرهائن من جنسيات مختلفة، من دول الجوار، كانوا مقيدين بسلاسل حديدية، وبعضهم في حالات صحية حرجة.

وأشار إلى أن العملية الأمنية شارك فيها لجنة أمن الولاية وقوات من اللواء 41 مشاة، وأسفرت أيضًا عن ضبط 10 سيارات مسروقة، ودراجات نارية، وخمور أجنبية.

وأكد الوالي على أن الأمن يمثل خطًا أحمر، مشددًا على التزامهم بمكافحة الجريمة والمجرمين بكل حزم.

كما أشار إلى استمرار الحملات الأمنية لتجفيف منابع الجريمة، داعيًا المواطنين للتعاون عبر تقديم المعلومات والتبليغ عن أي نشاطات مشبوهة، مع تعهد الولاية تخصيص أرقام محددة للبلاغات قريبًا.

من جانبه، أكد قائد اللواء 41 مشاة، العميد ركن أحمد داؤود، أن العملية تأتي ضمن الخطط الأمنية المعلنة لمكافحة الجريمة والتهريب.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت بداية سبتمبر تلقيها 321 شخصًا من إثيوبيا وإريتريا والصومال تم تسليمهم بعد حملة أمنية في كسلا ضد التهريب والإتجار بالبشر.

يُذكر أن ولاية كسلا تقع على الحدود مع إريتريا وإثيوبيا، وتعد معبرًا رئيسيًا للهجرة غير الشرعية، حيث تنشط فيها عصابات التهريب والاتجار بالبشر.

“يونيسف”: سوء التغذية الحاد تجاوز حد الطوارئ في 60% من مناطق السودان

قالت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “يونيسف” في تقرير حديث إن سوء التغذية الحاد تجاوز عتبة الطوارئ (15%) في أكثر من 60% من المناطق التي أجريت فيها مسوحات غذائية في السودان خلال النصف الأول من عام 2025.

وأوضحت “يونيسف” أن 38 مسحًا عن التغذية والوفيات أجريت بين يناير ويوليو 2025 أظهرت ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، خاصة في مناطق دارفور التي تجاوزت فيها 80% من المناطق العتبة الطارئة، ولا سيما في شمال دارفور.

وأشار التقرير إلى تفاقم الأوضاع الصحية والغذائية، مع زيادة عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد إلى 315,454 طفلاً، بارتفاع بنسبة 48.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبسبب النزاع المستمر منذ أبريل 2023، يعتمد قطاع واسع من السودانيين على المساعدات الإنسانية، التي تقدمها المنظمات بشكل متقطع، حيث دُمرت سبل العيش في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

كما تطرق التقرير إلى أزمة التعليم الحادة، حيث يوجد نحو 14 مليون طفل من أصل 17 مليون طفل في سن الدراسة خارج النظام التعليمي، خصوصًا في دارفور وكردفان.

وأكدت “يونيسف” أن 62% من خطة الاستجابة الإنسانية التي تبلغ قيمتها مليار دولار لم يتم تمويلها، مع حاجة ماسة لتلك الأموال لدعم مجالات حماية الطفل والتعليم والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والمساعدات النقدية.

وتخطط المنظمة لدعم 13.1 مليون شخص، بينهم 8.7 مليون طفل، في ظل تحديات متعددة تشمل الصراع المسلح، تفشي الأوبئة، انعدام الأمن الغذائي، والفيضانات الواسعة.