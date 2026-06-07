السودان.. تصاعد العنف في كردفان وسقوط عشرات الضحايا

أسفر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف سوق منطقة أبو زعيمة بمحافظة حمرة الشيخ في ولاية شمال كردفان، عن مقتل 11 مدنيًا وإصابة عشرات آخرين، وفق ما أعلنت هيئة “محامو الطوارئ” السودانية المستقلة.

وقالت هيئة “محامو الطوارئ” في بيان إن الطائرة المسيّرة استهدفت السوق صباح السبت، ما أدى إلى سقوط 11 قتيلًا كحصيلة أولية، إلى جانب إصابة عدد كبير من المدنيين، في هجوم وُصف بأنه يأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكررة على مناطق مدنية في الإقليم.

وأشارت الهيئة إلى أن الهجوم وقع بعد أقل من 24 ساعة على هجمات سابقة استهدفت قرى ومركبات مدنية في المنطقة ذاتها، ما يعكس تصاعدًا في وتيرة الاستهداف الذي يطول المدنيين والبنية المدنية في شمال كردفان.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن تكرار استهداف القرى والأسواق ووسائل النقل يمثل استخفافًا بحياة السكان وبالقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن استمرار سقوط الضحايا المدنيين لا يمكن اعتباره أمرًا اعتياديًا، بل تطورًا خطيرًا يستوجب وقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي السياق ذاته، أفادت الهيئة في وقت سابق بمقتل 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت قريتين بمحلية حمرة الشيخ، الجمعة، ما يعكس اتساع نطاق الاستهداف في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية وطبية وحقوقية نقلت عنها تقارير إعلامية بينها سكاي نيوز عربية، ارتفع عدد الضحايا في محلية حمرة الشيخ إلى 16 قتيلًا وعشرات الجرحى، نتيجة سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت السوق وقرى ومركبات مدنية خلال فترة قصيرة.

وأوضحت المصادر أن طائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني استهدفت سوق أبو زعيمة، ما أدى إلى مقتل 11 مدنيًا على الفور وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، فيما سبقت ذلك هجمات أخرى طالت قريتي الخشخاشة والبقريات ومركبة نقل مدني، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى إضافيين.

كما أشارت تقارير إلى أن هذه الهجمات تأتي ضمن تصعيد متواصل يشهده إقليم كردفان، حيث تتكرر الضربات الجوية واستهداف التجمعات المدنية، في ظل معارك مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة على مناطق في الإقليم.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة في إقليم كردفان، مشيرة إلى سقوط مئات المدنيين خلال الأشهر الماضية نتيجة هذه العمليات، في ظل تدهور إنساني متسارع في السودان.

هذا ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين المدنيين، وسط أزمة إنسانية تُصنف من بين الأسوأ عالميًا، مع استمرار القتال في دارفور وكردفان ومناطق أخرى.