السودان.. تصعيد عسكري في جونقلي وتحذير عاجل للمدنيين!

أصدر جيش جنوب السودان أوامر للمدنيين بإخلاء المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ولاية جونقلي شرقي البلاد، في خطوة قالت القيادة العسكرية إنها تهدف إلى حمايتهم من الوقوع كدروع بشرية، بالتزامن مع تصاعد المواجهات المسلحة بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان لول روي كوانغ إن التعليمات شملت ضرورة مغادرة المناطق القريبة من الثكنات العسكرية ونقاط التجمع ومواقع الاشتباك، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص الخسائر في صفوف المدنيين خلال العمليات العسكرية الجارية.

وأوضح كوانغ أن أوامر الإخلاء شملت ثلاث مقاطعات رئيسية هي نيرول وأورور وأكوبو، في ظل تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة القتال في الولاية.

وجاء القرار بعد يوم واحد من غارة جوية استهدفت سوقًا في مقاطعة نيرول، وأسفرت عن مقتل 26 مدنيًا وإصابة 30 آخرين، بحسب تقارير إعلامية محلية، ما أثار موجة غضب ومخاوف واسعة من استهداف المناطق المأهولة بالسكان.

وتشهد ولاية جونقلي تصعيدًا عسكريًا منذ 24 ديسمبر، عقب سيطرة قوات جيش تحرير السودان الشعبي المعارض على موقع عسكري في مدينة وات، ما أعاد التوتر إلى واحدة من أكثر مناطق البلاد هشاشة أمنيًا.

ويثير هذا التصعيد مخاوف متزايدة من انهيار اتفاق تقاسم السلطة القائم بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رييك مشار، في وقت تحذر فيه أطراف محلية ودولية من خطر انزلاق البلاد مجددًا نحو حرب أهلية واسعة النطاق.

ونال جنوب السودان استقلاله عن السودان في عام 2011، لكنه سرعان ما انزلق إلى حرب أهلية دامية استمرت نحو خمس سنوات، وانتهت بتوقيع اتفاق سلام في 2018 أنهى القتال رسميًا.

ومنذ ذلك الحين، تعثرت عملية تنفيذ الاتفاق، مع إخفاق القادة في إجراء الانتخابات أو توحيد القوات المسلحة، ما أبقى البلاد عرضة لاندلاع موجات متكررة من العنف والنزاعات المسلحة.