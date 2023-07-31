السودان.. تمديد إغلاق المجال الجوي إلى 15 أغسطس القادم

أعلن مطار الخرطوم الدولي أنّ سلطة الطيران المدني السودانية قررت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام كافة حركة الطيران حتى 15 أغسطس باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء.

ميدانياً قصفت مقاتلات حربية تابعة للجيش السوداني بوقت سابق الأحد، مواقع وأهداف بمدينة بحري شمال العاصمة الخرطوم، واستهدف قصف مدفعي الأحياء الشمالية من المدينة لمواقع عسكرية تابعة لـ«الدعم السريع».

كما شهدت منطقة وسط أم درمان اشتباكات بين الجيش و«الدعم السريع»، بعد أن شرع الجيش السبت في عمليات تمشيط واسعة للأجزاء الجنوبية لمحلية كرري عبر قوات العمل الخاص.

يذكر أنّ السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش و«الدعم السريع» في 15 أبريل الفائت، وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية.