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السودان.. حجر صحي «21» مواطنا سودانيا ً عادوا من الصين الى الخرطوم

عين ليبيا | نُشر الأحد، 8 مارس 2020 - 12:09
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عربي ودولي
وصول 21 مواطنا سودانيا من الصین [انترنت]

کشفت مصادر سودانية مطلعة، عن وصول 21 مواطنا سودانيا من الصین قبل شهر، منهم 11 تاجرا والبقیة طلاب علی نفقتهم الخاصة.

وقالت المصادر إن الحکومة السودانیة کانت علی علم بقدومهم وجهزت لهم تجهیزا کاملا، وأشار المصدر إلى أنهم تم ترحیلهم من مطار الخرطوم بحافلة معقمة تعقیما کاملا مع حجز کلي للساٸق وتم أخذ جوازاتهم وعمل الاجراءات لهم دون أن یدخلوا صالات المطار.

وأبانت المصادر أن المواطنين القادمين من الصين تم تحویلهم لمبنی جدید یتبع لمستشفی الأمل قید التشطیب تحت جسر القوات المسلحة وتم حجزهم وقدمت لهم کامل الخدمات وتم توفیر (واي فاي) داخل المبنی لهم وکان العلاج یقدم لهم عبر نافذة داخل المبنی ویتم وضع الطعام لهم في المطبخ وبعد اخذ یتم تعقیم المطبخ بالکامل أثناء کل وجبة. وأشار المصدر إلى أن المدینة التي یسکن فیها الطلاب السودانیین بالصین هي المدینة الاکثر انتشارا بالمرض.

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وقالت المصادر إنه لم یتم تسجیل أي حالة لکورونا بينهم وتم اخراجهم من مکان العزل قبل أسبوعین والآن هم في تمام الصحة ویمارسون حیاتهم بصورة عادیة. وقالت المصادر إن المبنی جید جدا ومجهز بالکامل وتتوفر فیه کل الأجهزة الحدیثة وادوات التعقیم والعلاج.

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