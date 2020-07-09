السودان.. حمدوك يقبل استقالة بعض الوزراء تمهيدً لحكومة جديدة

أفادت مصادر إعلامية، الخميس، إن وزراء سودانيين تقدموا باستقالاتهم لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت المصادر: إن حمدوك، قبل استقالة 7 من وزراء حكومته أبرزهم المالية، والخارجية والطاقة والتعدين.

وأضافت أن “حمدوك قبل استقالة وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، والطاقة والتعدين عادل إبراهيم”.

ويأتي التعديل تنفيذا لوعد رئيس الوزراء السوداني بالاستجابة لمطالب الثوار التي تم تسليمها له في مذكرة غداة مواكب يوم 30 يونيوالماضي.

وفي وقت سابق أثناء خطابه بتاريخ 29 يونيو الماضي، وعد حمدوك بأنه “سيجري تعديلا وزاريا”.

ونقلت”سكاي نيوز عربية” عن المصادر قولها: “إن وزراء الخارجية والتجارة والعمل سيغادرون مناصبهم، فيما سيحتفظ وزراء الصحة والمالية بحقائبهم الوزارية.

وأضافت أنه سيجري “تمثيل الجبهة الثورية بـ4 حقائب وزارية و3 مقاعد في المجلس التشريعي”.

وتجدر الإشارة إلي أن الحكومة عازمة على مواصلة المفاوضات مع قوى الجبهة الثورية المستمرة لمدة 9 أشهر، وستشكل أساس للتفاوض مع بقية الحركات المسلحة”.