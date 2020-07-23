السودان: حمدوك يجب التوصل لإتفاق.. ونهر النيل ملك لكل دول المصب

قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، إن ” بلاده تعمل بشكل جاد مع شركائه للوصول إلى اتفاق يضمن عدم تضرر مصالح الدول الثلاث ( السودان ومصر وإثيوبيا) من أجل الوصول إلى اتفاقية محكمة، تعالج أزمة ملء سد النهضة.

وأكد حمدوك، على أنه يجب التوصل لاتفاق يضمن كافة الجوانب بما في ذلك ملء وتشغيل سد النهضة” مضيفاً: أن نهر النيل ملك لكل دول المصب.

وفي وقت سابق بث التلفزيون الإثيوبي، كلمة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد مصحوبة بلقطات من التعبئة والاحتفالات الشعبية والأهازيج والأغاني، وهنأ شعبه باكتمال المرحلة الأولى من تعبئة سد النهضة.

حيث غرد وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشو: على تويتر حول ملكية إثيوبيا لنهر النيل، قائلاً: تهانينا لنهر النيل الذي أصبح بحيرة ونهرا جاريا، وسنستفيد من موارده وأنهره للتنمية، ونهر النيل أوفى بوعده وهو لنا”.

ويذكر إثيوبيا أعلنت، الثلاثاء، أنها “أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان السد، على الرغم من عدم توصلها اتفاق بعد مع دولتي المصب مصر والسودان.