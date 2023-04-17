السودان.. «حميدتي» يُناشد المجتمع الدولي.. والجيش يؤكد قرب لحظة الحسم

أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» أنه سيستمر في ملاحقة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حتى تقديمه للعدالة.

واعتبر حميدتي في سلسلة تغريدات على تويتر أنّ الحرب التي تخوضها قواته ضد الجيش الآن هي ثمن للديمقراطية، وأنّ أفعالها هي رد على حصارهم ومهاجمتهم قواتهم، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل ضد ما وصفها بجرائم البرهان.

في المقابل رد الجيش السوداني ببيان قال فيه إنّه متمسك بكل مقاره وإنّه يقترب كثيرا من لحظة الحسم، مؤكدا أنّه انتقل للمرحلة الأخيرة من خطة العملية.

وتابع الجيش السوداني أنّه يطارد قوات الدعم السريع الذي تهرب عناصره حاليا في كل مكان، مضيفا أنّ من وصفهم بالمتردين حرصوا على الاشتباك قرب المناطق المأهولة وأنّهم يعلمون عدم اهتمامهم بسلامة السكان.

وشهد اليوم الاثنين تجدد الاشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إضافة إلى تجددها كذلك في محيط مطار مروي شمالي البلاد.

وتضاربت الأنباء حول السيطرة على القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، وذلك في ثالث أيام الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع استمرار القتال في المطار الدولي ومناطق عدة من العاصمة وعدد من الولايات.