السودان.. خلافات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة بشأن الحكم المدني

وأعلن المجلس في بيان له الاثنين، عن تنديده بغلق محتجين للطرق وتقييد حركة المواطنين.

وأضاف يقول:

“من غير المقبول قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح، نطلب من المواطنين الكرام المساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر علي حياة المواطن وأمن البلاد”.

من جانبه قال تجمع المهنيين السودانيين المعارض، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إنه سيعلق المحادثات مع المجلس.

هذا وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، الأحد، أن المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى المدنيين تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين، وتعهد بتلبية مطالب المحتجين خلال أسبوع.

يأتي ذلك في حين أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان مساء الاثنين عددًا من القرارات المهمة.

وقال المجلس في بيان: